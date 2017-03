SVN'69 kiest voor Mulder

SVN'69 staat komend seizoen onder leiding van Berry Mulder (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - Berry Mulder is per ingang van volgend seizoen de nieuwe trainer van SVN'69. Hij is de opvolger van Ton Beumer, die enkele weken geleden werd ontslagen door de Nijeveense derdeklasser.

De 42-jarige Mulder is momenteel trainer van het tweede elftal van SC Genemuiden. Eerder was hij hoofdtrainer van Rouveen. SVN'69, dat tot het einde van het seizoen onder leiding staat van interim-trainer Menno van Dijk, bezet momenteel een plaats in de middenmoot van de derde klasse D.