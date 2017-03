AVO A1 en DOS'46 A1 verliezen, DOS'46 B1 Nederlands kampioen

AVO A1 strandt in Delft (foto: livestream Fortuna)

KORFBAL - AVO A1 is er niet in geslaagd om zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor de finale om het landskampioenschap. De Asser junioren, die zo verrassend bovenaan eindigden in de Hoofdklasse A, verloren zaterdag in Delft het tweede play-offduel tegen Fortuna A1. Het werd 19-12 nadat Fortuna A1 vorige week in Assen ook al te sterk was voor de ploeg van Harold Veldkamp en Maarten Eusterbrock.

DOS'46 A1 verloor zaterdagavond in Nijeveen met 18-26 van PKC A1, waardoor de onderlinge stand in de best of three-serie op 1-1 is gekomen. Komende zaterdag reist DOS'46 voor het allesbeslissende duel af naar Papendrecht, waar de roodzwarten het eerste duel met 20-21 wonnen.



De finale in Ziggo Dome wordt zaterdag 8 april gespeeld, voorafgaand aan de seniorenfinale.



DOS'46 B1 Nederlands kampioen

DOS'46 B1 werd zaterdagochtend in Putten landskampioen. Het team van Jelmer Jonker en Kelvin Borrink wist in een spannende wedstrijd Dalto B1 uit Driebergen met 19-20 te verslaan.