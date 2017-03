Degradatie onontkoombaar voor Sudosa-Desto

Sudosa-Desto heeft wonder nodig (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Alleen in theorie kunnen de dames van Sudosa-Desto nog in de Topdivisie blijven. Na twee wedstrijden op rij te hebben gewonnen, verloor de ploeg van Mark Afman en Erwin Sikkema in Groningen met 3-1 van nummer twee Donitas. Setstanden: 25-14, 25-21, 17-25, 25-15.

Sudosa-Desto moet nog drie wedstrijden spelen en heeft een achterstand van negen punten - en veel setpunten - op Apollo 8, dat op een veilige tiende plaats staat.