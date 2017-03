Onnauwkeurig Red Giants blijft verliezen

Red Giants maakt een slecht seizoen door (archieffoto RTV Drenthe)

BASKETBAL - Nadat Red Giants een plek in de final four definitief kon vergeten, restte in de thuiswedstrijd tegen Leiden 2 enkel nog de eer. Lange tijd leek de zeer moeizaam spelende ploeg van Patrick Koning de overwinning te grijpen, maar in de slotminuut liet Red Giants de Leidenaren toch nog langszij komen: 71-74.

Bij rust was het 40-40 in Meppel. Voor Red Giants, de huidige kampioen van de promotiedivisie, duurt het seizoen nog twee wedstrijden.