Afgang voor Dost en Oranje

VOETBAL - Met Bas Dost in de basis heeft Oranje zichzelf in de strijd om een WK-ticket een slechte dienst bewezen. In en tegen Bulgarije verloor de equipe van Danny Blind met 2-0. Beide Bulgaarse doelpunten werden gemaakt in de eerste twintig minuten.





Nederland heeft zeven punten uit vijf wedstrijden en staat daarmee vierde in groep A. De achterstand op nummer twee Zweden bedraagt drie punten, de achterstand op koploper Frankrijk zes punten. De nummers één van de negen poules plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Rusland, de beste acht nummers twee spelen nog play-offs. Dost, die zo goed presteert bij zijn club Sporting Portugal, kon geen vuist maken in de punt van de aanval. Daarbij moet gezegd worden dat de oud-spits van FC Emmen amper werd bediend. De Drent kreeg voor rust één kans, maar zijn schot ging net langs de verkeerde kant van de paal.