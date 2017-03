Kansen E&O verkeken ondanks prima duel tegen BEVO

HANDBAL - De heren van E&O veroren ook de vierde wedstrijd in de kampioenspoule en zijn daardoor definitief uitgeschakeld in de strijd om promotie naar de BENE-League. De mannen van trainer/coach Martin Vlijm speelden wel hun beste wedstrijd in de play-offs, maar gingen met 21-23 onderuit.

De Emmenaren vochten voor wat ze waard waren en maakten het BEVO de gehele wedstrijd zeer lastig. Tien minuten voor tijd hing er zelfs nog een stunt in de lucht, want op dat moment leidde de thuisclub verrassend met 18-17, maar in de slotfase kwamen de Limburgers toch nog langszij.1. Hurry Up 4-7 (+13)2. Volendam 4-5 (+14)3. BEVO 4-4 (+16)4. E&O 4-0 (-43)De eerste twee ploegen spelen de kruisfinales om het landskampioenschap tegen de nummers 1 en 2 van poule A (dat zijn Lions en Aalsmeer). De eerste drie ploegen van de poule spelen volgend jaar in de BENE-League. De nummers 4 komen volgend jaar weer uit in de eredivisie.Komende woensdag spelen Hurry Up en E&O tegen elkaar in Zwartemeer. Wanneer Hurry Up minimaal een punt pakt is de kruisfinale om de landstitel een feit.