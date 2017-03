Auto brandt uit in Assen; politie vermoedt brandstichting

ASSEN - In Assen is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan.





De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Maar de politie meldt dat het vermoedelijk om brandstichting gaat. De politie vraagt mensen die de brand hebben gezien, zich te melden.



De wagen stond geparkeerd aan de Rijnstraat. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde.