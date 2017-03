'De jongens van Mooi Wark zijn sympathiek, aardig en hebben geen kapsones'

ASSEN - "Ze zijn sympathiek en aardig. En ze hebben geen kapsones. Dat is wat me aantrekt in Mooi Wark." Het zijn de woorden van Mooi Wark-fan Jitske de Vries.

Ze was een van de ongeveer duizend mensen die bij het jubileumconcert van de Drentse rockband waren in De Bonte Wever in Assen. De band bestaat 25 jaar."Ik denk dat ik ze al een jaar of vijftien volg. Ik zag ze voor het eerst op TV Drenthe. Toen was ik al een beetje verkocht. En zo langzamerhand ging het van kwaad tot erger. Maar ik ben niet zo'n hysterische fan die de kamer beplakt en ze achtervolgt.""De rockmuziek spreekt me erg aan. Mijn jeugd was in de jaren zeventig. Dan groei je ermee op. Maar niet alleen de muziek van Mooi Wark spreekt me aan, ook de teksten. Ik vind het heel jammer dat ze alleen maar worden geassocieerd met, want ze hebben nog zoveel meer nummers gemaakt."Toch begrijpt Jitske de teksten niet altijd in een keer. "Ik beheers het Drents niet zo goed. Als ze nieuwe nummers uitbrengen, moet ik echt achter de computer. Dan zit ik de teksten te luisteren en te oefenen. Ik kom uit het Westerkwartier. We hebben een heel ander dialect. Maar als je het eenmaal weet, zing je het gemakkelijk mee."Speciaal voor de vaste fans, zoals Jitske, was er voorafgaand aan het jubileumconcert een meet and greet met de bandleden. Ze konden zelfs een hapje eten samen met hun idolen. "Dit is echt voor de vaste fans, de leden van de fanclub. Het is echt een heel mooie dag, heel gezellig", aldus Jitske.Volgens bandlid John Roffel zijn er ruim honderd fans bij de meet and greet. Tjitske kent hij goed. "Dat is een diehard-fan, met alle respect, op leeftijd. Ze is vaak van de partij. Een hartstikke leuk mens." Hij noemt de grote schare fans 'een grote familie'.Tijdens het jubileumconcert trad niet alleen Mooi Wark op. Ook De Wethouders en DJ Danny Blom waren van de partij, net als Frans Bauer."Ik ben misschien wel een van de meest verrassende artiesten allertijden op een concert van Mooi Wark. We zijn allebei zo'n beetje 25 jaar geleden begonnen. We hebben elkaar eigenlijk continu gevolgd. En nu ben ik op hun jubileumconcert. Ongelooflijk leuk. Als je kijkt wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan en hoeveel feesttenten ze hebben laten schudden; het is echt fenomenaal."Frans hoopt dat de jongens van Mooi Wark ook op zijn jubileum komen, als hij zelf 25 jaar in het vak zit. "Dat is een van mijn grootste wensen. Ik ga ze dan vragen of ze komen, dat is zeker."