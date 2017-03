Boze busreiziger (18) schopt chauffeur

Archieffoto van een nachtbus richting Assen (foto: archief RTV Drenthe)

TYNAARLO/GRONINGEN - Een man van 18 uit Tynaarlo is vanmorgen vroeg opgepakt, omdat hij een buschauffeur tegen zijn knie schopte. Dat gebeurde op het station in Groningen.

De verdachte stond samen met een aantal jongeren te wachten op de bus. Ze mochten nog niet naar binnen, omdat in de bus onderhoudswerkzaamheden werden gedaan.



Maar de jongeren raakten volgens de politie ongeduldig en begonnen tegen de bus te schoppen. Een medewerker van Qbuzz vertelde hen vervolgens dat ze niet meer mee mochten reizen.



De jongeren werden kwaad en begonnen het buspersoneel uit te schelden. Daarbij schopte de man van 18 de buschauffeur hard tegen zijn knie. De politie heeft hem even later aangehouden.