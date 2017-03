LTO Noord roept boeren op ganzenoverlast te melden

ASSEN - Het bestuur van LTO Noord roept boeren op schade te melden, die ze deze winter hebben opgelopen door ganzen.

Volgens LTO wordt lang niet alle schade gemeld, schrijft het boerenblad. Daardoor wordt vaak gedacht dat het wel meevalt met de ganzenoverlast. De manier waarop problemen met ganzen worden bestreden, zijn afgestemd op de binnengekomen meldingen."Wij denken dat er veel meer schade is dan er tot nu toe naar voren komt. Zonder meldingen kunnen wij geen dossier opbouwen of aantonen wat de daadwerkelijke schade is. Daarom doen we de oproep zoveel mogelijk melding te doen, omdat we dan een beter beeld van het probleem krijgen", zegt bestuurder Alma den Hartog in Nieuwe Oogst.Mensen die schade willen doorgeven, kunnen dat nog doen tot 1 april via faunaschade.nl . Vanuit Drenthe zijn tot nu toe 37 meldingen binnengekomen van particulieren en 207 van bedrijven.