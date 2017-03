Nieuw-Amsterdammer steekt middelvinger op tegen politie

De man uit Nieuw-Amsterdam mocht na verhoor op het bureau weer weg (foto: Politie Noordoost Fryslan/Facebook)

NIEUW-AMSTERDAM - Een man van 50 uit Nieuw-Amsterdam is aangehouden, omdat hij zijn middelvinger opstak naar de politie.

Dat gebeurde afgelopen nacht in Dokkum, toen agenten aan het surveilleren waren in de Friese stad. De Nieuw-Amsterdammer is op het politiebureau verhoord. Daarna mocht hij met een boete op zak het bureau weer verlaten.



Waarom de man zijn middelvinger opstak, heeft de politie niet bekendgemaakt.