Dames E&O verliezen ruim van concurrent Borhave

E&O slikt een duidelijke nederlaag (archieffoto: René Posthuma/RTV Drenthe)

HANDBAL - De handbalvrouwen van E&O hebben in de degradatiepoule de uitwedstrijd tegen Borhave verloren. In het Twentse Borne slikte de ploeg van het trainersduo Frank van der Zanden en Vincent Mooi een 30-21 nederlaag.

E&O had tegen de directe concurrent uitstekende zaken kunnen doen. Bij een overwinning was de Drentse equipe nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Vanaf 9-9 verloor E&O echter de aansluiting met de beter spelende opponent. Bij de rust was het verschil nog beperkt tot vijf punten (15-10), maar na de pauze liep Borhave verder uit.



Door het verlies blijft E&O op de derde plaats in de poule steken, met vijf punten uit vier wedstrijden. De achterstand op nummer twee Borhave is drie punten. Hekkensluiter met slechts één punt is Klink Nijland/Kwiek.



E&O maakte voorafgaand aan de wedstrijd tegen Borhave bekend drie jaar langer door te gaan met Anatoli Galouza. De Wit-Rus is al tientallen jaren aan de club verbonden. Eerst als keeper en daarna als keeperstrainer.