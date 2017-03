Ensing grijpt naast nieuwe ereplaats in Gent-Wevelgem

Ensing komt als twintigste binnen in Gent-Wevelgem (archieffoto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten heeft geen podiumplek overgehouden aan een late aanval in Gent-Wevelgem. De rijdster van Alé Cipollini waagde samen met Olga Zabelinskaya een ultieme poging, maar het duo bleef niet uit handen van een uitgedund peloton.

De overwinning in de vierde wedstrijd in de WorldTour ging naar Lotta Lepistö. De voor Cervélo-Bigla rijdende Finse bleef de Belgische Jolien D'Hoore voor in de sprint. De Amerikaanse Coryn Rivera maakte het podium compleet. Woensdag mocht Lepistö ook al in Dwars door Vlaanderen de bloemen in ontvangst nemen. Ensing, de nummer twee in Wevelgem in 2014 en 2015, eindigde in de massasprint als twintigste. Die positie leverde haar twee UCI-punten op.



Ensing (30) is bezig aan haar eerste seizoen voor Alé Cipollini. Ze kwam via de Australische renster Chloe Hosking in contact met de Italiaanse formatie. De ploeg is vernoemd naar oud-topsprinter Mario Cipollini en rijdt ook op fietsen met zijn merknaam.