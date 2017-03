MSC krijgt pak slaag van laagvlieger Alverna

MSC verliest met ruime cijfers (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - MSC is tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen in de hoofdklasse A. De Meppelers kregen voor eigen publiek een draai om de oren van de nummer voorlaatst Alverna: 1-5.

Door de zeperd zakt MSC van de veilige elfde positie naar plek dertien. Dat is aan het einde van het seizoen niet voldoende om promotie-/degradatiewedstrijden te voorkomen. De Bataven en De Meern zijn MSC nu op de ranglijst voorbij. De voorsprong van de Drentse ploeg op de directe degradatieplekken is bovendien zeer klein. Alverna verzamelde inmiddels slechts vier punten minder dan MSC.



De thuisclub incasseerde in het duel met de opponent uit Wijchen al in de eerste helft twee tegendoelpunten. Milan van der Weide nam na een uur spelen nog wel de aansluitingstreffer voor zijn rekening, maar daar bleef het bij voor MSC. In de laatste twintig minuten scoorde het effectieve Alverna nog drie keer.