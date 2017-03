Golfen met een frisbee, het kan in Hoogeveen!

Disc Golf speel je met speciale frisbees (foto: Ineke Kemper) Na een rondje Disc Golf heb je 6 km in de benen (foto: Ineke Kemper) De discs moeten in de ijzeren mand terecht komen (foto: Ineke Kemper)

HOOGEVEEN - In het Steenbergenpark is het eerste Disc Golf Course van Drenthe geopend. Disc Golf is een soort golf, alleen speel je met speciale frisbees in plaats van ballen. Die frisbees, ook wel discs genoemd, moet je in een ijzeren mand zien te mikken. Degene die het minste aantal worpen nodig heeft, heeft gewonnen.

Het parcours in Hoogeveen heeft vijftien holes. Je doet er zo´n twee tot drie uur over en hebt dan ongeveer zes kilometer in de benen. Toch maken de deelnemers geen gebruik van golfkarretjes. "Nee die gebruiken we niet, maar die zijn er wel", vertelt professioneel speler Wieger Jansma. "We stoppen gewoon onze discs in een tas en nemen die mee."



Realisatie van de baan

Jansma is van Disc Golf Noord Nederland en heeft samen met z'n collega's de baan aangelegd. Het is een initiatief van ondernemer Henri Offerein uit Hoogeveen. "Ik kwam op vakantie in Duitsland in aanraking met de sport. Ik heb het samen met m'n gezin gedaan en dat vonden we alle vier hartstikke leuk. Dus toen ik weer thuis kwam, heb ik contact opgenomen met de wethouder", vertelt hij enthousiast.



Het aanleggen van het parcours kostte zo'n 13.000 euro en is bij elkaar gebracht door verschillende ondernemers uit het dorp. Het park en de Disc Golf Course zijn gratis toegankelijk. Op verschillende plekken in Hoogeveen zijn de discs te huur en te koop.

Door: Ineke Kemper Correctie melden