FC Assen toont veerkracht tegen Germanicus

Nick Schuiling verlaat het veld met een hoofdwond (foto: René Posthuma/RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Assen heeft de topper in de 2e klasse L tegen medekoploper Germanicus met 3-1 gewonnen. Daar zag het echter halverwege niet naar uit. Germanicus ging rusten met een 0-1 voorsprong en was de betere ploeg. Na de gelukkige gelijkmaker van FC Assen, stortte de club van trainer Eric Prins echter helemaal in.

In de openingsfase was Germanicus de iets betere ploeg en kreeg ook de eerste kansen, maar doelman Morten Otto reageerde even zo vaak attent. Trainer Eric Prins moest al na een kwartier wisselen omdat Nick Schuiling, na een ongelukkige botsing met Dzenan Sarkinovic, met een hoofdwond het veld moest verlaten. Randy van der Weide was de vervanger van Schuiling.



Ook in het vervolg van de eerste helft waren de gasten uit Coevorden de beter voetballende ploeg. Zeven minuten voor rust kwam Germanicus door Erwin Doorn aan de leiding. De verdediger promoveerde een vrije trap van Marco Verhoef tot een treffer. Doorn raakte echter geblesseerd en moest even later het veld verlaten. Beide ploegen gingen rusten met een 1-0 voorsprong.



In de tweede helft leek er niets aan het spelbeeld te veranderden totdat de 1-1 van FC Assen uit de lucht kwam vallen. Het schot van Faisal Rabhi werd door verdediger Justin Tijsma achter zijn eigen doelman gewerkt. Vanaf dat moment zat Assen in de wedstrijd, terwijl Germanicus het helemaal kwijt was.



UIt een prachtige vrije trap van Jeroen Bergsma kwam de thuisploeg op een 2-1 voorsprong. Doelman Vincent Beugelink was kansloos op het geplaatste bal van Bergsma. In de slotfase maakte Rabhi aan alle onzekerheid een einde en weet FC Assen, na drie nederlagen op rij, weer wat winnen is.

Door: René Posthuma Correctie melden