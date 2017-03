Weergaloze Wielens helpt SVBO aan belangrijke punten

SVBO neemt afstand van de directe degradatiezone (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - SVBO heeft goede zaken gedaan in de eerste klasse F. De geel/zwarten wonnen aan de hand van spits Wielens na een ijzersterke tweede helft van concurrent VKW: 1-4.

In de eerste minuten begon de thuisploeg opportunistisch. Een goedkope strafschop werd in de derde minuut binnen geprikt door Durk de Jong. Twee minuten later kwam Anjo Willems een meter voor het doel een teen tekort na een scherpe voorzet van Vermeulen.



Volley

Na rust schoten de gasten uit Barger-Oosterveld uit de startblokken. Een indraaiende corner werd niet goed verwerkt door VKW-doelman Mulder waarna Wielens zijn eerste van de wedstrijd kon maken: 1-1. Nog geen tien minuten later mocht de aanvaller de bal opnieuw uit het net halen en meenemen naar de middenstip.



Een puntgave voorzet van Kaiser nam Wielens op de pantoffel. De heerlijke volley betekende de voorsprong voor SVBO. Een aantal keer knipperen later kreeg de SVBO-aanvaller een beetje ruimte en schoof de bal net buiten de zestien in de goal van VKW. Een zuivere hattrick waar Wielens slechts achttien minuten voor nodig had.



Hekkensluiter

Ook het slotakkoord in Westerbork was voor de gasten. De sterk spelende Twan Waidijk stoomde op en frommelde de bal na goed doorzetten in het doel. Door de overwinning nadert de formatie van Rolf Veneboer FVC tot twee punten. VKW blijft hekkensluiter met twaalf punten.