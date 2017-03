Motorcrosser gewond op circuit Pottendijk Emmen

De motorcrosser werd met de traumaheli afgevoerd (foto: De Vries Media) Hij kwam ten val op het circuit (foto: Van Oost Media) Waarom de motorrijder onderuit ging is niet bekend (foto: Van Oost Media

EMMEN - Een motorcrosser is op het circuit Pottendijk in Emmen ten val gekomen vanmiddag.

De hulpdiensten kwamen in actie, waaronder een Mobiel Medisch Team in een traumahelikopter vanaf Eelde. De crosser is met onbekend letsel met de helikopter naar het UMC Groningen gebracht.



Hoe het kwam dat de motorrijder onderuit ging is niet bekend.