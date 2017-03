Nieuw Buinen laat steek vallen tegen Wolvega

Nieuw Buinen morst punten (archieffoto: René Posthuma/RTV Drenthe)

VOETBAL - Nieuw Buinen heeft in de 1e klasse F twee punten laten liggen in de achtervolging op koploper Achilles 1894. De ploeg van trainer Geert Oosterloo kwam in de thuiswedstrijd tegen nummer negen Wolvega niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Emiel de Vries zette de gasten uit Friesland op slag van rust op voorsprong. Koen Hateboer, die de laatste tijd veelvuldig het net laat trillen, zorgde na ruim een uur spelen voor de gelijkmaker. In het resterende deel van de wedstrijd wist de thuisploeg de winnende treffer niet meer af te dwingen. Door de remise ziet Nieuw Buinen de achterstand op Achilles 1894 toenemen tot zes punten.



Emmen niet langs Bergum

Nummer drie VV Emmen bleef ook op een gelijkspel steken tegen een Friese opponent. Op het veld van Bergum werd op 2-2 afgesloten. Emmen kwam tot twee keer toe op achterstand, maar doelpunten van Jan Jaap Wever en Janiek Arends bezorgden de Drentse ploeg alsnog een punt. De achterstand op Nieuw Buinen blijft drie punten.



Ruime zege voor Hoogeveen

Hoogeveen boekte een duidelijke 1-4 overwinning in de uitwedstrijd tegen LAC Frisia 1883. Daniël Manning was met twee treffers van grote waarde voor de bezoekers. De overige goals van Hoogeveen werden gemaakt door Dave Padding en Thomas Reinders. Namens LAC Frisia scoorde Jelmer Vos. Hoogeveen staat nu in punten gelijk met nummer vier Bergum.



Erica draait achterstand om

Op eigen veld greep Erica, de nummer zeven van de ranglijst, de volle buit tegen FVC: 2-1. Jordy van Loon zette de Friezen na ruim een half uur op 0-1. In de tweede helft verzekerde Erica zich alsnog van de winst dankzij doelpunten van Robert Torenbosch en Ricardo Bruins. De beslissende treffer viel vijf minuten voor tijd.



- FC Assen toont veerkracht tegen Germanicus