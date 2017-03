Stoppersregeling melkveehouders is een succes

Het aantal melkkoeien is de afgelopen maanden fors afgenomen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De maatregelen die zijn genomen om de hoeveelheid mest in Nederland terug te dringen, werken. Het aantal melkkoeien is in januari en februari al met 40.000 afgenomen.





Bijna 500 boeren in heel Nederland hebben al gebruikt gemaakt van de zogenoemde stoppersregeling. De verwachting is dat het aantal melkkoeien dit jaar in hoog tempo met 160.000 afneemt.



De eerste inschrijfronde van de stoppersregeling werd eind februari nog vroegtijdig gesloten, omdat zich veel meer boeren meldden dan werd verwacht. Daarom is de stoppersregeling onlangs nog versoepeld.



Van het totale budget van vijftig miljoen euro was twaalf miljoen euro beschikbaar voor aanvragen in de eerste ronde. Om alle aanvragen te kunnen honoreren gaat dat bedrag omhoog, naar 38 miljoen euro.



