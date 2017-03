Martijn Louissen weer beschikbaar voor Hurry Up

HANDBAL - In de belangrijkste weken van het seizoen krijgt Hurry Up mogelijk een verrassende nieuweling in de selectie. Oud eerste teamspeler Martijn Louissen stelt zich per direct weer beschikbaar.

Aanstaande dinsdag traint Louissen, die vier jaar geleden stopte als speler van de hoofdmacht, voor het eerst mee. "Ik ben benieuwd hoe fit hij is", zegt Hurry Up trainer/coach Martin Vlijm."Maar ik ben blij dat hij zich beschikbaar stelt nu de spoeling dunner en dunner wordt. Met name op de cirkel is het dun. Daar hebben we nu alleen Sjoerd Boonstra. Het zou mooi zijn als we hem in een wedstrijd af en toe een paar minuten rust kunnen geven."Louissen zwaaide vier jaar geleden af vanwege een gebrek aan motivatie. Bovendien slokte zijn baan veel tijd op. Daarna acteerde de, van origine, opbouwspeler vooral in lagere teams. Vorig jaar maakte hij een eenmalige rentree in de hoofdmacht onder leiding van toenmalig trainer Joop Fiege, waarmee Louissen in 2011 de enige prijs in de clubhistorie van Hurry Up pakte: de nationale beker.