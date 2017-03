'Gootmeester' Galouza blijft E&O trouw

HANDBAL - Anatoli Galouza blijft ook de komende drie seizoenen keeperstrainer van E&O uit Emmen. De Wit-Rus die al tientallen jaren verbonden aan de Drentse club, eerst als keeper en daarna als keeperstrainer.

Galouza is zonder twijfel de E&O'er met de grootste staat van dienst. Zo won hij met zijn voormalige club Minsk de Champions League en was hij in de jaren 80 zeer succesvol als doelman van het nationale team van de voormalige Sovjet Unie.Als keeperstrainer werkte hij bij E&O met diverse keepers en keepsters die het schopten tot het nationale team, zoals Jan de Bakker, Guido Rink, Luchien Zwiers. Ook de doelvrouw van het zo succesvolle damesteam, Tess Wester, leerde de fijne kneepjes van 'handbalgrootmeester' Galouza.E&O-voorzitter Ernst Söllner is dan ook zeer content dat Galouza de club trouw blijft. "Het is een ongelooflijke vakman, die zeer bescheiden is over zijn prijzen. Hij is niet scheutig met complimenten, maar wel een open en eerlijk mens. Ik denk dat onze keepers zich weer morgen verheugen op de zware trainingen van hem. Het woord verheugen is absoluut op z’n plaats. Het is voor iedereen binnen E&O namelijk een eer om met deze handbalkenner te mogen werken."