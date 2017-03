'Ganzenschade loopt gierend uit de klauwen'

ASSEN - Landbouworganisatie LTO Noord roept boeren op schade te melden, die is veroorzaakt door dieren zoals ganzen.

Jan Bloemerts, regiobestuurder bij LTO Noord, vermoedt dat er meer overlast is dan wordt gemeld."Er zijn diverse schadesoorten die inzichtelijk moeten worden gemaakt. En het blijkt voor de aanvragen een hele opgave te zijn om door de bureaucratie heen te komen. Als dan het uit te keren bedrag tegenvalt of niet toereikend is om de schade te dekken, dan denkt een agrariër de volgende keer: laat maar zitten. Dat vinden wij heel jammer."De afgelopen winter hebben vooral ganzen voor schade gezorgd. "Ganzenschade loopt in Noord-Nederland gierend uit de klauwen, met name in Friesland. We praten alleen over de provincie Friesland over een uit te keren bedrag van richting de tien miljoen euro. Daar worden diverse maatregelen getroffen tegen de ganzen, zoals verjaging. De ganzen zoeken naar nieuwe locaties om hun gras en dergelijke te vreten en dan is Drenthe ook een zeer te verwachten locatie waar ze gaan landen en zich gaan nestelen", zegt Bloemerts.Ganzen kunnen het jonge gras van melkveehouders bevuilen en opeten. "We hebben op dit moment al tien keer zo veel ganzen in het Noorden ten opzichte van decennia terug en de verwachting is dat dit zal doorzetten. De ganzen vreten het gras op en ze vernielen de grasmat. In Friesland heb je hele percelen zonder nieuw gras. In Drenthe richt de gans meer schade aan dan dat het aantal meldingen doet vermoeden", aldus Bloemerts. Hij benadrukt dat het daarom belangrijk is om de schade te melden.Mensen die schade willen doorgeven, kunnen dat nog doen tot 1 april via faunaschade.nl . Vanuit Drenthe zijn tot nu toe 37 meldingen binnengekomen van particulieren en 207 van bedrijven.