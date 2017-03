N34 bij Exloo open: 'Weer een hobbel uit de weg gehaald'

EXLOO - Na tien maanden van werkzaamheden is vanochtend de N34 bij Exloo heropend. Er is een ongelijkvloerse kruising met een viaduct en rotondes aangelegd.

Door het viaduct kan het verkeer moeiteloos doorrijden. "Hiermee is weer een hobbel uit de N34 gehaald. Zo werken we vanuit het Noorden van de provincie naar het Zuiden om de weg steeds veiliger te maken", zegt gedeputeerde Henk Brink.De gedeputeerde, op dit moment ook loco-commissaris van de koning, opende het nieuwe stuk N34, samen met wethouder van Borger-Odoorn Freek Buijtelaar, om kwart over acht vanochtend. Na de spits kan het verkeer over het nieuwe asfalt. Het nieuwe viaduct heeft de naam Molenveld gekregen, een historische veldnaam uit het gebied.Andere plekken van de N34 die nog moeten worden aangepakt om de weg veiliger te maken, zijn bij de buurtschap Klooster bij Coevorden en Emmen-Zuid. Brink: "Bij Klooster komt een ongelijkvloerse kruising. Bij Emmen-Zuid is die er al, maar die wordt aanpast."Ook bij Emmen-Noord staat nog een flinke ingreep op stapel. Als het aan Brink ligt, gaat de afrit van de autoweg daar dicht en komt er een nieuwe aansluiting bij Klijndijk. Maar de plannen daarover stuiten al een tijd op verzet. Volgens Brink is binnenkort een aangepast bestemmingsplan in te zien.