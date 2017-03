Wereldkampioen Kjeld Nuis gehuldigd tijdens 4 Mijl van Emmen

SCHAATSEN - Tweevoudig wereldkampioen Kjeld Nuis staat zondag na de 4 Mijl van Emmen in het zonnetje. De gemeente huldigt hem voor zijn schaatsprestaties van afgelopen seizoen.

Schaatser Nuis pakte zowel op de 1000 als de 1500 meter de wereldbekertitel in Zuid-Korea Ook won hij brons op het WK spint in Calgary.In een filmpje op Facebook geeft de schaatser uit Emmen aan dat hij op zondag 2 april zeker weten van de partij is bij de 4 Mijl van Emmen. "Ik hoop jullie allemaal te zien op het Raadhuisplein voor een leuk feestje", aldus de topschaatser.De schaatser wordt gehuldigd door de wethouder sport Bouke Arends en door burgemeester Eric van Oosterhout. Laatstgenoemde gaf eerder al aan tijdens de 4 Mijl zelf ook mee te lopen.De 4 Mijl van Emmen is 2 april, de start is in de wijk Delftlanden en de finish op het Raadhuisplein. De huldiging vindt om 16.00 uur plaats.