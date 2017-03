Roelof Keen wint streektaalquiz LOOS 2017

De winnaar van LOOS: Roelof Keen (foto: RTV Drenthe) Finalisten Albert Smit (l.) en Roelof Keen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Roelof Keen uit Klazienaveen is de winnaar geworden van de RTV Drenthe-quiz LOOS. Keen versloeg Albert Smit uit Ruinen in een spannende finale met 6-5. Als 'Meest Loze Drent' kreeg Keen een glazen trofee en een cheque ter waarde van honderd euro.

In de finale gingen Keen en Smit lange tijd gelijk op. Vlak voor het einde van de speeltijd wist Roelof het beslissende punt te scoren. Toen presentator Aaldert Oosterhuis de winnaar bekendmaakte, was Keen nog even verrast.



Gek is het niet dat Roelof Keen veel van de streektaal weet. Hij is schrijver van Drentse gedichten en van het boek Dikke arms, kleine bienties.



LOOS, de snelste streektaolquiz van Drenthe, is een samenwerkingsproject van RTV Drenthe en het Huus van de Taol in het kader van ‘Meertmaond Streektaolmaond’.