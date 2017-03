Stelling: Ik geloof nog in het Nederlands elftal

ASSEN - Het Nederlandse voetbal bevindt zich in een diepe crisis. Nadat Oranje afgelopen zomer al ontbrak op het EK in Frankrijk, dreigt het Nederlands elftal volgend jaar opnieuw een eindtoernooi te moeten missen na de 2-0 nederlaag tegen Bulgarije.

De KNVB ontsloeg bondscoach Danny Blind gisteren na de blamerende nederlaag in Sofia afgelopen zaterdag. Nederland, tweede en derde op de laatste WK's, staat nu op de vierde plaats in de WK-kwalificatiegroep en loopt de kans dat het in de zomer van 2018 misschien niet eens aanwezig is in Rusland.Heeft u nog vertrouwen in het Nederlands elftal? Of is de gifbeker voor Oranje nog lang niet leeg?Voetbalanaliticus en oud-trainer Co Adriaanse noemt in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach onder anderen Ron Jans een goeie optie. Jans, woonachtig in Tynaarlo is oud-trainer van onder meer ACV, Achilles 1894, FC Emmen en FC Groningen. Volgens Adriaanse is Jans "een goede trainer, één van de betere Nederlandse trainers. Hij heeft veel ervaring, is tactisch goed en is een beschaafde, intelligente, duidelijke man."Wat vindt u? Bent u het eens met Adriaanse of moet Oranje bijvoorbeeld, na Georg Keßler in de jaren '60, weer eens voor een Duitse bondscoach gaan?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag was de stelling: Nederland moet de hand op de knip houden, ook als het beter gaat. Daarop werd 1200 keer gestemd. Bijna zeventig procent van de stemmers was het ermee eens.