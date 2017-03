Eerste plannen oude dierenpark Emmen positief ontvangen

EMMEN - De eerste plannen voor de invulling voor het oude dierenpark in Emmen zijn positief ontvangen. Dat zegt Sander Lap van Powerhouse Company, het architectenbureau dat plannen maakt voor de voormalige dierentuin.

"We hebben al een leuke avond gehad met omwonenden", vertelt een enthousiaste Lap. De plannen zijn volgens hem positief ontvangen.Lap is de afgelopen weken druk bezig geweest met een 'kwaliteitsboek'. Hierin staat hoe het door de gemeente ingehuurde Powerhouse Company de invulling van de oude dierenpark ziet. "Het is voor een groot deel af", vertelt Lap. Het boek omschrijft als het ware de spelregels waaraan toekomstige bouwers zich moeten houden wanneer ze met het park aan de slag gaan."We beschrijven hoe het park eruit komt te zien. Zo staat er onder andere in dat de bomen niet gekapt mogen worden, behalve een paar ongezonde bomen die een gevaar vormen voor de bezoekers", aldus Lap.Verder vertelt hij dat het architectenbureau het savannepad wil behouden en dat op de savanne siergras moet komen. Ook staan in het kwaliteitsboek afspraken over de maximale bouwhoogte in het park.De plannen bestaan uit drie delen: het verleden, het heden en de toekomst. Het verleden gaat over de historische gelaagdheid van het park. In het heden wordt vooral de ambitie van de gemeenteraad voor de invulling van het park benadrukt. De gemeente wil dat het een creatief mensenpark wordt, waar steeds iets nieuws te beleven in. In het gedeelte over de toekomst staan onder andere de bouwregels, zoals de hoogte van de gebouwen.Behalve dat Powerhouse Company een avond voor omwonenden heeft gehouden, is er ook overleg geweest met mensen van het Architectuurpunt Drenthe en het ErfgoedNetwerk. "Ik ben enthousiast, maar er moet wel goede regie komen, zodat de afspraken over het behoud van de historische elementen nagekomen worden", aldus Sis Hoek van het ErfgoedNetwerk. Het netwerk pleit er al langer voor om de geschiedenis van het park te behouden.Begin april is er weer een bewonersbijeenkomst, tegen die tijd moet het kwaliteitsdocument ook af zijn.