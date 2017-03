Oud-directeur opvang Oosterhesselen ontslagen: tienduizenden euro's spoorloos

OOSTERHESSELEN - De oud-directeur van Pedagogisch Opvang Centrum Drenthe (POCD) in Oosterhesselen is ontslagen bij de zorginstelling waar hij na het faillissement van het internaat ging werken. De rechter besloot dinsdag dat hij niet meer aan de slag mag.

Van problemen naar problemen

Nog voordat het POCD vanwege financiële problemen failliet ging in april 2013, richtte de 56-jarige inwoner van Benneveld een vergelijkbaar bedrijf op in het Gelderse Wapenveld: Campus Jeugdzorg. De vijftig licht verstandelijk gehandicapte jongeren met psychische problemen en dertig man personeel van het POCD verhuisden mee naar Wapenveld.

Ook dit bedrijf kwam in financiële problemen, waarop de man het na een tijdje verkocht voor het symbolische bedrag van 1 euro aan vastgoedondernemer Fred Benjamins. Die werd directeur en de man kwam in het managementteam.

Wanbeleid

Benjamins beschuldigt de Bennevelder nu van financieel wanbeleid omdat de kasverschillen opliepen naar tienduizenden euro’s. Waar het geld is gebleven, is niet duidelijk. De vastgoedondernemer is bezig met een aangifte, vertelde hij in de rechtszaal in Assen.

Begin dit jaar zette hij de man op non-actief. Die stapte naar de rechter in Assen omdat hij zijn baan terug wilde. De rechter besloot dat hij niet weer aan het werk mag, omdat directeur Benjamins en hij niet meer door één deur kunnen. Of hij een ontslagvergoeding krijgt, beslist de rechter over twee weken.

Ruim een miljoen schuld

Het faillissement van het POCD is nog niet afgehandeld. Het bedrijf liet een schuld van ruim een miljoen euro achter. Curator Peter van Rossum verdenkt de oud-directeur ervan geld en goederen uit het bedrijf te hebben gehaald toen hij wist dat het faillissement eraan zat te komen. Dat is strafbaar. Het onderzoek hiernaar loopt nog. Ook de Belastingdienst, die nog drie ton tegoed heeft van de Bennevelder, is een onderzoek begonnen.