Getroffen huizen aardbeving Zuidlaren worden geïnspecteerd

ZUIDLAREN - Maar liefst vier uur is inspecteur Pieter van Duijn met één huis bezig om alle schade in kaart te brengen. Het hele huis wordt uitgetekend, gemeten en gefotografeerd.

Bij Ronald Jongema zijn verschillende scheuren ontstaan na 23 december 2016, de dag dat Zuidlaren werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 2.4 op de schaal van Richter: "Alleen onze zoon was thuis, hij vertelde dat hij ineens een flinke knal hoorde en dat zijn glas van tafel viel. Hij is behoorlijk geschrokken."De inspecties worden uitgevoerd door ingenieursbureau Witteveen+Bos, in opdracht van de NAM. Als blijkt dat de schade aan een woning veroorzaakt is door de aardbeving, heeft de eigenaar recht op een schadevergoeding van de NAM.Inspecteur Duijn loopt ondertussen door het hele huis. Elk scheurtje wordt opgemeten, tot één tiende millimeter nauwkeurig: "Ik breng alleen alles in kaart, daarna gaan experts kijken of de scheuren ontstaan zijn door de aardbeving."Over twee weken moet het inspectieverslag online staan en kunnen bewoners eventueel nog op- en aanmerkingen maken. Vervolgens gaan experts kijken wat de oorzaak van de schade kan zijn. Half juni komt er een definitief verslag waarin staat of een schade veroorzaakt is door de aardbeving.Jongema is één van de mensen die zich inmiddels gemeld hebben met mogelijke bevingsschade. Hij zit niet direct te wachten op een schadevergoeding: "Voor ons is vooral belangrijk dat ons huis in kaart gebracht wordt, zodat als er weer zoiets gebeurt, direct duidelijk is dat de scheuren er nog niet waren. Je kan het zien als nulmeting."Toen Witteveen+Bos begin maart begon met de inspecties, waren er 213 schademeldingen, inmiddels is dat opgelopen tot 266. En er kunnen er nog steeds meer meldingen bijkomen, tot vijf jaar na een aardbeving kan een schade gemeld worden.