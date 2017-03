Drentse menner Harry Streutker op scherp voor wedstrijd in Exloo

Menner Harry Streutker en zijn vierspan. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EXLOO - Bij het Hippisch Centrum Exloo wordt vanaf donderdag voor het eerst sinds 2009 een internationale menwedstrijd verreden. Harry Streutker uit Coevorden doet mee met zijn vierspan. "Ik wil voor eigen publiek graag goed voor de dag komen."

Rond het Hippisch Centrum is de bouw van de hindernissen voor de marathon, die op zaterdag wordt verreden, in volle gang. "De marathon is spektakel", vertelt Streutker, die in actie komt met zijn vierspan Arabo-Friezen. "Dat zijn turbo Friezen, ze hebben achttien procent Arabisch bloed en daardoor meer uithoudingsvermogen."



Enige deelnemer uit het Noorden

De organisatie van de wedstrijd verwacht ruim 150 deelnemers uit binnen- en buitenland. Streutker is de enige Noordelijke deelnemer in de zwaarste klasse. De Drentse menner is bezig met zijn tweede internationale seizoen. "Dat is wel een heel verschil, er komt veel meer bij kijken. Maar we hebben een stel goede paarden en een sterk team."



Bliksemcarrière

Streutker maakt een ware bliksemcarrière. De 47-jarige menner begon pas in 2008 met deze tak van paardensport. "Ik was als toeschouwer op het WK en zag toen een man van ruim in de 70 door de hindernissen gaan. Toe dacht ik: dat wil ik ook!" Streutker is inmiddels al twee keer nationaal kampioen geweest.



Leraar en boer

Zelf noemt hij zich een semi-prof. "Ik ben zo'n twintig uur per week met de paarden bezig. Verder ben ik docent natuur- en scheikunde op het Roelof van Echten College en samen met mijn broer hebben we nog een boerenbedrijf."

Door: Steven Stegen Correctie melden