'Teijin laat medewerkers niet vrij in opnemen van vrije dagen'

EMMEN - Vezelproducent Teijin Aramid in Emmen steelt vrije dagen van zijn personeel. "Zo zien de medewerkers dat", zegt Janwillem Compaijen van vakbond FNV.

De bond stapt naar de rechter omdat Teijin, volgens de FNV, ten onrechte eisen stelt aan het opnemen van vrije dagen."Zeshonderd medewerkers in de dagdienst van de locaties van Teijin in Emmen, Delfzijl en Arnhem hebben hiermee te maken", legt Compaijen uit. "Het gaat om het opnemen van adv-dagen (arbeidsduurverkorting, red.). Medewerkers hebben er 23 per jaar. Als ze die allemaal inroosteren, krijgen ze er nog vier cadeau, is de afspraak. Maar het bedrijf wil die dagen alleen geven als de 23 dagen volgens zijn eisen worden ingepland en dat is niet in de haak", aldus de vakbondsman.Het gaat er dan om dat Teijin bijvoorbeeld eist dat iemand steeds op dezelfde dag in de week vrij neemt, in plaats van op dagen waarop hij dat zelf wil. "Dat is niet gebaseerd op de cao en mag dus niet", aldus Compaijen.Medewerkers stapten aanvankelijk naar de medezeggenschapsraad om hun ongenoegen te uiten. Compaijen: "Na een jaar onderhandelen kwam die er niet uit met de directie. Daarna werd het op ons bordje gelegd. Wij zijn nu een jaar of twee in overleg en komen er ook niet uit. Daarom zeggen we: Als het niet goedschiks kan, moet het maar kwaadschiks. Daarom stappen we naar de rechter ."Volgens de vakbondsman wordt het waarschijnlijk een langlopende procedure. "De zaak kan wel twee jaar duren. Als er daarna hoge beroep wordt ingesteld, kan het nog wel twee jaar langer duren. Dat vind ik sneu voor de werknemers."