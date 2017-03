Oranje onder 19 leeft ontspannen toe naar beslissende wedstrijd in Assen

De selectie van Oranje onder 19 op TT circuit (foto: Ronald Keen)

VOETBAL - Na twee overwinningen in de kwalificatiepoule voor het EK in Georgië, hebben de voetballers van Oranje onder 19 een goede uitgangspositie voor de laatste wedstrijd, morgenmiddag, in Assen. Het team van coach Maarten Stekelenburg zocht gisteren ontspanning op het TT circuit.





Meerijden

Gistermiddag was het tijd voor ontspanning op het TT circuit. De spelers en staf konden allemaal twee rondjes meerijden op het Asser asfalt. Met zichtbaar plezier reden de jonge talenten de rondjes, waarna de middag werd afgesloten met een rondleiding over het circuit en een kijkje achter de schermen.



Griekenland

Morgenmiddag komt Oranje onder 19, met onder andere Justin Kluivert, op het veld van Achilles 1894 in actie tegen Griekenland. De wedstrijd op Sportpark Marsdijk begint om 17.00 uur. Nadat donderdagmiddag in Assen Finland, met enig geluk, met 1-0 werd verslagen, was het kleine Nederlands elftal, zaterdagmiddag in Harkema met 2-0 te sterk voor Oekraïne. Een gelijkspel tegen Griekenland volstaat om het EK te bereiken.