Drenthe is de eerste regenboogprovincie van Nederland (foto: Pixabay.com) Het provinciehuis stond vanmiddag in het teken van de regenboog (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

ASSEN - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders nog meer geaccepteerd worden in de maatschappij?

Daarover wordt vanmiddag in het provinciehuis in Assen gepraat. Verschillende organisaties, waaronder NOC*NSF, komen bij elkaar om te praten over hoe de acceptatie van de LHBT-groep in de praktijk gebracht kan worden.



Regenboogprovincie

Drenthe is de eerste regenboogprovincie in Nederland nadat een motie vorig jaar juli door Provinciale Staten aangenomen werd. Daarin wordt speciale aandacht gevraagd voor de sociale acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Inmiddels zijn alle gemeenten in de provincie op Midden-Drenthe na, een regenboog gemeente.



Zes procent van de inwoners hoort bij de LHBT-groep en de helft daarvan ervaart discriminatie, blijkt uit onderzoek. "Wij worden wel getolereerd, maar niet geaccepteerd", zegt GroenLinks-statenlid Henk Nijmeijer. Hij is een van de initiatiefnemers van de regenboogprovincie. "Ik ben zelf homo. En het zit hem in de kleine dingen."



Zo solliciteerde Nijmeijer op een functie verder van huis. "En toen werd ik gevraagd of mijn vriendin het niet erg vond dat ik zo ver moest rijden. Daarop zei ik: mijn partner vindt dat niet erg. Dus dan kom je in heel ongemakkelijke situaties en ik twijfelde of ik moest zeggen dat ik homo ben of niet. Want misschien werd dat wel niet geaccepteerd."



Ook toen hij met zijn man op vakantie ging en een tuinman in wilde huren, liep hij er tegen aan: "De tuinman wilde niet meer komen omdat hij liever niet bij ons in de tuin gezien wilde worden. Er is nog veel werk aan de winkel."



'Meer dan vlag ophangen tijdens Coming Out Day'

"Het is meer dan een vlag uithangen op Coming Out Day", zegt Else Boss van Movisie. Movisie wordt door het Ministerie van Onderwijs en Cultuur ingeschakeld om regenbooggemeenten in het hele land te helpen. "Zo geven we advies over hoe het beleid handen en voeten gegeven kan worden in de praktijk. En wisselen we bepaalde programma's van verschillende gemeentes met elkaar uit. Zo kunnen scholen bepaalde programma's als een theatervoorstelling bestellen."



Culturele regenboogweek

Nijmeijer is tevreden over de middag in het provinciehuis. "Er zijn hier heel veel mensen bij elkaar die er werk van willen maken. En dat gaan we de komende tijd doen." Zo is er in Drenthe van van 7 tot en met 14 oktober een culturele regenboogweek georganiseerd.



Daarbij staan verschillende projecten en organisaties stil bij de sociale acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

Door: Janet Oortwijn