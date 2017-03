Wie haalt borden Staatsbosbeheer bij Anreep weg?

ANREEP/SCHIEVEN - Staatsbosbeheer is op zoek naar iemand die de bebording aan het eind van de Schieven vlakbij Anreep verwijdert.

Daarom hebben de boswachters op de paal, waar de bebording op zit, een briefje geplakt met hun contactgegevens. "Graag hebben wij contact met u over deze bebordingspaal en waarom u deze paal elke keer verwijdert", luidt de boodschap.



Zwaar

"Het bord is zeker al vijf of zes keer weggehaald", zegt boswachter Dick de Vries. "Dan wordt het in de buurt weer in de bosjes neergegooid. Je kan er niet heel ver mee lopen, want het is behoorlijk zwaar. Sinds wij het briefje erop geplakt hebben, is het niet weer gebeurd."



Nieuwe regels

De bebording in het gebied bij de Drentsche Aa is nieuw en daarop staan de nieuwe regels. Staatbosbeheer heeft regelmatig te maken met verdwenen borden. "Vaak gaat het dan over nieuwe borden die geplaatst zijn en waar men het dan niet met de regelgeving eens is", vertelt De Vries.



Volhouden

"Ook worden nieuwe borden, in de nieuwe stijl, met dezelfde regels daarop weggehaald. Het is vaak iets van: de aanhouder wint, want wij plaatsen het terug en op den duur blijft het staan", besluit de boswachter.

