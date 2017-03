Werkstraffen voor geweld in Daler vakantiepark

De agressieve stappers moeten onbetaald werken (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/DALEN - Drie mannen van 27, 29 en 36 jaar oud uit Emmen en Erica zijn voor openlijke geweldpleging in vakantiepark De Huttenheugte veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. Als waarschuwing voor de toekomst regen de mannen ook drie maanden voorwaardelijke cel opgelegd.

De drie gingen in 2014 op het park in Dalen flink tekeer tijdens een ruzie in een horecagelegenheid. Daarbij sloegen de mannen een barman en een beveiliger. De officier van justitie eiste een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Maar omdat het letsel meeviel, vond de rechter dat de drie niet de cel in hoeven.



Agressieve vrouw

De drie waren die avond in De Huttenheugte op stap met een 27-jarige vrouw uit Nieuw-Schoonebeek. Ook zij liet zich niet onbetuigd. De rechter veroordeelde haar voor haar aandeel in het geweld tot een werkstraf van honderd uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf.



Niet betaald?

De ruzie ontstond toen de barman de vier ervan beschuldigde dat zij niet voor al hun drankjes hadden betaald. Er ontstond duw- en trekwerk. Dit mondde uit in een gevecht, dat buiten verder ging en volledig uit de hand liep. Het viertal moet van de rechter ook een schadevergoeding van bijna 2200 euro betalen.