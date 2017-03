Cel voor scheldmail aan manager Werkplein: 'Goor stuk asociaal vreten'

Voor het versturen van een beledigende mail moet een 44-jarige man uit Assen de cel in (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Voor het sturen van een beledigende mail aan een klantmanager van Werkplein Drentsche Aa is een 44-jarige man uit Assen veroordeeld tot een week cel.

De man wilde van Groningen naar Assen verhuizen. Om zijn uitkering in zijn nieuwe woonplaats te regelen, meldde hij zich op 10 oktober bij Werkplein Drentsche Aa in Assen. Omdat hij naar eigen zeggen niet goed en snel genoeg werd geholpen, stuurde hij de dag na zijn bezoek een boze email. Daarin maakte hij de vrouw onder meer uit voor 'goor en asociaal stuk vreten'. De vrouw pikte dit niet en deed aangifte van belediging.



De Assenaar zei tegen de rechter dat de behandeling door de vrouw 'bij de beesten af'. Hij betuigde geen spijt; "Ik hoop vurig dat dat mens daar weg is."



De man is drie keer eerder veroordeeld voor smaad, belediging en ook geweld tegen politie.