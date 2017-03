Opnieuw negen auto-inbraken in Emmen

EMMEN - De golf aan autokraken in Emmen en omgeving houdt aan. Afgelopen week is opnieuw in negen auto's ingebroken, meldt de politie Emmen.

Sinds begin dit jaar wordt Zuidoost-Drenthe geteisterd door auto-inbraken. In januari en februari werden er zestig gepleegd in Emmen en omgeving. In Emmen zelf 45. Ook deze maand zijn er al meer dan tien inbraken gepleegd.De laatste inbraken zijn gepleegd in Emmen, Nieuw-Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam. Eerder dit jaar was het vooral raak in de Emmer wijken Bargeres, Angelslo, Emmerhout en Emmermeer.De buit bestaat meestal uit navigatieapparatuur, laptops, telefoons en geld. Volgens de politie Emmen zijn de autokraken lastig te voorkomen. Ze raadt inwoners aan in ieder geval geen waardevolle spullen in het zicht te laten liggen, ook niet in een afgesloten tas.Eerder dit jaar heeft de politie al dna-sporen van daders veilig gesteld. Maar het onderzoek daar naar duurt een tijd. Er is nog niemand aangehouden.