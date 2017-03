Turnhal Klazienaveen voorlopig nog niet open

De turners wachten ondertussen tot ze de hal weer kunnen gebruiken (Foto: ANP / Robin Utrecht)

KLAZIENAVEEN - Het gaat nog wel even duren voordat de turnhal in Klazienaveen weer open gaat. Half februari leverde Stichting Topturnen Emmen een verbeterplan in, maar er ontbreken een aantal documenten.





Verbeterplan

Stichting Topturnen Emmen (STE) beheert de hal die gebruikt wordt door verschillende turnverenigingen. In het verbeterplan dat is opgesteld staat onder andere hoe de veiligheid in de hal verbeterd wordt en hoe bepaalde voorzieningen zoals douches en toiletten geplaatst gaan worden. Maar het verbeterplan is incompleet en dus kan het nog niet beoordeeld worden.



"We hebben extra gegevens nodig", vertelt Fanny Leseman namens de gemeente Emmen. "Het gaan dan vooral om bouwtechnische gegevens. Als dat allemaal compleet is beoordeelt de gemeente de plannen."



Bij het inleveren van het eerste gedeelte van het verbeterplan liet de gemeente weten dat het officieel acht weken heeft om naar het verbeterplan te kijken. Leseman plaatste toen wel een kleine kanttekening: "Als de stichting een goede planning laat zien, haar goede bedoeling toont en aan bepaalde veiligheidseisen heeft voldaan, kan de hal open."



Door: Ronald Oostingh Correctie melden