Man gaat op lawaaiige vrouw zitten: werkstraf

Justitie (foto: archief RTV Drenthe)

EMMER-COMPASCUUM - Een 35-jarige man uit Emmer-Compascuum is voor mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.

De man gaf op 11 juli een vrouw een kopstoot en ging boven op haar zitten. Het slachtoffer liep een gescheurd neusbotje, een blauw oog en gekneusde ribben op.



De vrouw sliep die nacht bij de man in Emmer-Compascuum. Beiden hadden kort daarvoor hun relatie beëindigd. De vrouw mocht nog even in de woning verblijven en sliep op de bank. De man vond dat de vrouw lawaai maakte.



De vrouw vroeg 2.500 euro als schadevergoeding. De man moet haar 250 euro betalen. Hij is eerder al eens veroordeeld voor huiselijk geweld. Toen hij de vrouw mishandelde hingen hem drie weken cel boven het hoofd. Die moet hij alsnog uitzitten.