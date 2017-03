Livestream: lezing van journalist Charles Groenhuijsen

ASSEN - Journalist Charles Groenhuijsen houdt vandaag een lezing in het atrium van RTV Drenthe.

Jarenlang was Groenhuijsen Amerika-correspondent voor de NOS. Hij vertelt over huidige ontwikkelingen op de wereld en hoe we positief naar de toekomst kunnen kijken. De lezing is georganiseerd door het Drents Juridisch Gezelschap.In Drenthe worden geregeld lezingen gehouden die interessant zijn voor een groot publiek. RTV Drenthe gaat deze met enige regelmaat online uitzenden. Vandaag een college van journalist Charles Groenhuijsen.Kijk vanaf 17.30 hier live mee. De lezing duurt tot 18.15.