'Schrappen houdbaarheidsdatum is goede zaak'

Timmerman is voor het schrappen van houdbaarheidsdata op lang houdbare producten (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De 'tenminste houdbaar tot-datum' van lang houdbare producten afhalen, is een goed idee. Dat zegt coördinator van de Drentse voedselbanken Harrie Timmerman.

Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam presenteerde vandaag een onderzoek waaruit blijkt dat verspilling van alledaagse, lang houdbare producten als rijst, pasta en koffie daalt met twaalf procent als de ’tenminste houdbaar tot-datum’ sneuvelt op de verpakking.



Voedselverspilling

Als de term wordt vervangen door 'lang houdbaar' wordt zelfs 31 procent minder weggegooid. Timmerman: "Het schrappen van de houdbaarheidsdatum is een goede zaak. Wij zijn bij de voedselbank sowieso voor alle maatregelen die voedselverspilling tegengaan."



Grote partijen

Gevolg is wellicht dat particulieren zulke producten minder snel doneren. "Maar daartegenover staat dat we vaak grote partijen van distributiecentra krijgen. Die zijn dan dus langer houdbaar", aldus Timmerman.



Bang om ziek te worden

Nederlanders gooien per persoon gemiddeld zo’n 47 kilo voedsel per jaar weg. Veel consumenten zijn bang dat ze ziek worden van ’ouder’ voedsel of vrezen voor kwaliteitsverlies. In werkelijkheid zijn koffie, vis in blik, stroop en sappen vaak nog heel lang te gebruiken na de ’tenminste houdbaar tot-datum’.