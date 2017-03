'Aanpassing regeling voor slachtoffers chroom-6 is zeer onzorgvuldig'

COEVORDEN - Letselschade-specialist Yme Drost is niet te spreken over het ministerie van Defensie. Dat gaat de coulanceregeling voor slachtoffers van de kankerverwekkende chroom-6-verf aanpassen.

Drost staat zo'n twintig oud-medewerkers van het voormalige NAVO-depot in Coevorden bij.Een aantal aandoeningen wordt van de lijst gehaald, omdat het volgens Defensie niet waarschijnlijk is dat ze worden veroorzaakt door werken met chroom-6."Ik moet vanuit de media vernemen dat de regeling wordt aangepast. Ik weet niet eens welke dingen eruit gaan. Na de zomer wordt pas de rapportage van het RIVM bekend gemaakt. Ik vind dat naar de slachtoffers toe zeer onzorgvuldig. We weten van niks en horen dit zonder enige toelichting", zegt Yme Drost.Drost weet niet wat de aanpassingen voor zijn cliënten gaan betekenen. "Er staat nog nergens welke aandoeningen en welke niet op de lijst blijven. De uitkeringen die al zijn uitbetaald, hoeven niet terugbetaald te worden als de regeling wordt aangepast", zegt Drost.Op dit moment kan Drost nog weinig doen. "Ik wil eerst precies weten wat het allemaal inhoudt. Daarna zal ik protesteren bij Defensie," zegt hij.