Spoedpoli voor verwarde mensen opent woensdag de deuren

De spoedpoli komt in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Drenthe krijgt aanstaande woensdag een spoedpoli voor verwarde mensen. De spoedpoli komt op het terrein van GGZ Drenthe in Assen.

Het aantal incidenten met verwarde mensen in Nederland neemt toe sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Vorig jaar kreeg de politie ruim 65.000 meldingen.De politie besloot daarom om per 1 januari geen verwarde personen meer op te vangen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dit werd een taak van de gemeenten. De GGZ is al vanaf 2014 bezig met een plan om verwarde personen op te vangen, maar steeds werd het weer uitgesteld.