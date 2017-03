Varkens krijgen verjaardagfeestje in Loon

De varkens smullen van de taart (foto: RTV Drenthe)

LOON - Vier varkens vierden vandaag hun verjaardag met ruim driehonderd leerlingen van OBS De Heksenketel ui Assen. De Groene Varkens van Country Smile in Loon worden een jaar oud en krijgen daarom van de kinderen een grote zelfgemaakte taart.

OBS De Heksenketel heeft een bijzondere band met de varkens van Country Smile. "De kinderen van de leerlingenraad van De Heksenketel komen iedere dinsdag het groenafval brengen dat alle leerlingen verzameld hebben. Oud brood, bladeren van de bloemkool, fruitschillen, dat soort dingen", vertelt Anita Marskamp van Country Smile. "Daarna mogen ze de varkens knuffelen en gaan we er zelfs nog even mee wandelen."



Groenafval

De varkens van Country Smile worden de Groene Varkens genoemd, omdat ze alleen groenafval eten dat ze van omwonenden of kinderen van De Heksenketel krijgen.



Vleesvarkens

Vandaag worden de vier varkens een jaar oud en dat is best bijzonder voor vleesvarkens. Anita Marskamp: "De meeste vleesvarkens worden 5 à 6 maand oud. Eigenlijk zijn dat dan ook nog biggen en geen varkens."