Echtpaar uit Nieuw-Schoonebeek blijft langer vastzitten in grote witwaszaak

NIEUW-SCHOONEBEEK - Een 49-jarige man en een 50-jarige vrouw uit Nieuw-Schoonebeek die werden aangehouden in een grote witwaszaak blijven 90 dagen langer vastzitten.

De twee zijn vandaag voor de raadkamer geweest en daar is de hechtenis verlengd.De man is hoofdverdachte in de zaak en werd eerder deze maand aangehouden op Sint Maarten. Hij is de man van de 50-jarige vrouw. Zij werd thuis aan de Europaweg in Nieuw-Schoonebeek aangehouden.Er zijn ook nog vier andere verdachten in de zaak: de 36-jarige zus van de hoofdverdachte, een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek, een 42-jarige man uit Maasmechelen en een 50-jarige man uit Beesd.De vijf worden ervan verdacht miljoenen euro's te hebben witgewassen. Het grootschalige witwasonderzoek begon vorig jaar, na meldingen van banken dat er grote sommen geld werden rondgepompt, onder meer naar rekeningen in het Caraïbisch gebied.De politie en de FIOD deden op 14 maart invallen in zo'n dertig panden in Zuidoost-Drenthe, Duitsland en op Sint Maarten. Daarbij werden onder meer dure auto's in beslag genomen.