Weerman voorspelt: Vrijdag rokjesdag in Drenthe

Rokjesdag is in aankomst (foto: ANP/Marcel van Hoorn)

ASSEN - We hebben deze week niet te klagen over het weer. De verwachtingen zijn zelfs zo goed, dat de rokjes mogelijk de kast weer uit kunnen.

Morgen wordt wederom een mooie dag met veel zon en een maximumtemperatuur van 18 graden. Woensdag is het even doorbijten, want dan is het bewolkt en niet warmer dan 15 graden, maar donderdag is het alweer genieten geblazen met zo'n 19 graden op de thermometer.



Rokjesdag

"Buitengewoon hoge temperaturen voor de tijd van het jaar", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. Hij durft een gewaagde voorspelling te doen. "Vrijdag komen we in de buurt van de 20 graden. Als die grens wordt overschreden, is het ook in ons eigen Drenthe de eerste korte broeken of rokjesdag van het jaar."



Rokjesdag?

Rokjesdag is in Nederland bekend geworden door de in 2009 overleden schrijver Martin Bril. Het fascineerde hem dat vrouwen - alsof ze dat in het geheim hadden afgesproken - opeens met z'n allen op straat verschenen met blote benen en een rok.