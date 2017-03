WZA: Patiënten zullen weinig hinder hebben van grote verbouwing

ASSEN - Vanaf dit najaar zal het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zeker vijf jaar aan het verbouwen zijn. En het kan wel zes jaar gaan duren. Maar voor patiënten wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt.

Dat zegt bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen van het WZA."Natuurlijk zal er straks wat meer hinder zijn dan anders, zoals bouwlawaai en ook stof. Dat is logisch bij een grote verbouwing. Maar door een schuifplan, gaan we van de ene fase naar de andere, zodat patiënten er zo min mogelijk van merken. Het werk in het ziekenhuis gaat dus gewoon door."Het Wilhelminaziekenhuis staat aan de vooravond van een vernieuwingsoperatie, die zestig miljoen euro kost. Het geld wordt gestoken in aanpassing van het gebouw, vervanging van medische apparatuur en vernieuwing van het computersysteem. Ook de afgelopen jaren investeerde het WZA al miljoenen. Dat geld werd besteed aan onder meer verbetering van de poliklinieken en een nieuwe ziekenhuisapotheek. "We zijn constant bezig met verandering en verbetering", aldus Ponsioen.De komende vernieuwingsoperatie begint met nieuwbouw op de begane grond, op een stuk terrein aan de zijkant van het WZA. Daar komt een nieuw dialysecentrum, dat nu nog op de tweede verdieping zit. "Nierpatiënten komen voor dialyseren drie keer per week naar ons ziekenhuis. Die moeten bijna het hele gebouw door, om vervolgens via het trappenhuis of met de lift op de tweede verdieping te komen waar het dialysecentrum achterin de gang zit. Dat willen we toegankelijker maken, door het te verplaatsen naar beneden, met een eigen ingang", vertelt Ponsioen.Zodra de ruimte van het huidige dialysecentrum op de tweede verdieping vrijkomt, kan het WZA gaan schuiven met afdelingen, zodat de interne verbouwing verder opgepakt kan worden. Zo krijgt de ok-afdeling op de tweede verdieping vier grotere nieuwe operatiekamers en drie kleine. Die komen in plaats van de huidige vijf verouderde operatiekamers en drie kleine ok-afdelingen bij de dagbehandeling.Voor ouders met pasgeboren baby's of zieke kinderen komt er na een interne verbouwing een speciale vleugel, op de begane grond, in de vorm van een ouder- en kindcentrum. "Nu zitten de kinderafdeling, met ook de couveuse-afdeling, en de kraamafdeling met moeders die net bevallen zijn, op twee aparte verdiepingen. Zodra een kindje in de couveuse belandt, ligt moeder op de begane grond in de kraamkliniek, en de baby op de tweede verdieping. Dat willen we bij elkaar brengen."In het ouder- en kindcentrum komen straks gezinssuites, waar ouders bij hun zieke kind kunnen verblijven.Het WZA is volgens Ponsioen nog bezig de verbouwingsplannen in deelplannen definitief klaar te maken. Ook wacht het nog op de gemeente. Die moet groen licht geven voor wijziging van het bestemmingsplan, omdat er 900 vierkante meter bijgebouwd wordt. Maar als het meezit, kan volgens Ponsioen dit najaar de grote vernieuwingsoperatie van start.