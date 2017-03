Spannende week voor initiatiefnemers nieuwe Drentse ijsbaan

Het plan van Assen (l) en Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Komt de nieuwe Drentse ijsbaan nu in Hoogeveen of in Assen? En wie krijgt er dan een bijdrage van de provincie van vijf miljoen euro? De twee initiatiefnemers hopen er deze week een antwoord op te krijgen.

Morgen neemt het college van Gedeputeerde Staten een besluit. Gedeputeerde Henk Jumelet heeft de twee plannen van Hoogeveen en Assen laten bestuderen, want de vijf miljoen euro subsidie wordt niet zomaar toegekend. De ijsverenigingen van zowel Hoogeveen als Assen hebben wel een idee.



Centraal

Voordeel van Hoogeveen is volgens voorzitter Jaap Dekker van schaatsvereniging De IJshazen uit Zuidwolde dat het centraal in Drenthe ligt. "Hoogeveen ligt tussen de andere ijsbanen in, Assen is te dicht bij Groningen. Daarnaast heeft Assen al een heleboel activiteiten en als provinciebestuur hoor je de accommodaties eigenlijk te verdelen over de hele provincie."



Basis

In Assen denken ze daar toch anders over. "Assen heeft een basis van schaats- en ijssport die al een hele tijd teruggaat", zegt voorzitter Peter Takens van van schaatsvereniging De Scheuvelloper uit Assen. "Denk aan het wedstrijdschaatsen, het ijshockey en natuurlijk de ijsspeedway."



Spannend

Spannend is het voor de ijsverenigingen, maar ook voor bouwer Volker Wessels. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor een plan in Assen van zo'n 50 miljoen euro. Een plan met een ijsbaan, ijshockeybaan met tribunes en een skihal. In Hoogeveen doen ze het kleinschaliger met een energieneutrale ijsbaan van 400 meter. Kosten: bijna twintig miljoen euro.



Afwachten

Voorlopig is het afwachten welke kant de provinciale wind op waait. Dat zal afhankelijk zijn van de financiële onderbouwing van de plannen en de haalbaarheid er van.

Door: Andries Ophof Correctie melden