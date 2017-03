Man krijgt werkstraf voor overval op tankstation

De politie vond de man in een bos (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een 25-jarige man uit Emmen is voor een overval op een tankstation aan de Nulweg in Ter Apel veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur.

De man werd op 23 augustus door een kennis vanuit Emmen naar Ter Apel gebracht. Hij werd bij het tankstation afgezet. Daar dwong hij een medewerkster, die buiten stond, naar binnen te gaan. Hij eiste geld. De man kreeg de kassalade die hij leegde die in een meegebrachte tas. De buit was 480 euro.



De man rende weg en de medewerkster gilde om hulp. Mensen bij een wasstraat belden de politie. De agenten vonden de Emmenaar in een bosperceel. De tas met geld lag in een kuil begraven.